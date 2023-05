Johnny Depp sceglie la chitarra made in Quarrata

Quarrata (Pistoia), 6 maggio 2023 – Dieci chitarre elettriche, pezzi unici, ricoperte da un mosaico fatto interamente a mano in madreperla che raffigura scene tratte da «Il Milione» di Marco Polo: sono i gioielli di casa Paoletti, l’azienda toscana con sede a Quarrata terza in Europa per la produzione d’eccellenza di questo strumento, che vanta tra i suoi estimatori chitarristi di fama mondiale arrivando sul palco di Bruce Springsteen, Rolling Stones, Bon Jovi fino all’ultimo tour di quest’anno di Roger Waters. Le magnifiche dieci (una delle quali è già stata scelta da Johnny Depp), rappresentano l’omaggio che Fabrizio Paoletti, liutaio di origine pratese, fondatore e titolare dell’azienda, ha dedicato all’esploratore veneziano, in previsione delle celebrazioni nel 2024 del settimo centenario dalla morte.

Una delle chitarre dedicate a Marco Polo in aprile era stata esposta nella sala del Gonfalone del palazzo comunale di Prato, insieme ad alcune opere pittoriche di Maila Stolfi, madre del liutaio. Ieri pomeriggio la ditta ha ricevuto la visita del sindaco di Quarrata Gabriele Romiti e di una delegazione di rappresentanti delle istituzioni di Prato tra cui il sindaco Matteo Biffoni, la prefetta Adriana Cogode e il colonnello Francesco Zamponi. «Dopo la mostra volevo che vedessero come nascono le mie creazioni – ha spiegato orgoglioso Fabrizio Paoletti – io stesso li ho invitati perché scoprissero le fasi della nostra produzione di pregio, a metà tra la lavorazione semi-industriale e l’artigianato». Incuriosito, il sindaco di Prato durante la visita ha scoperto: «Una bella realtà, in un settore particolare che ha una notevole attrattiva – ha commentato Biffoni – una produzione di grande vanto per tutto il territorio». Ugualmente Romiti ha sottolineato: «La soddisfazione per avere la Paoletti guitars sul nostro territorio comunale».

Le creazioni del liutaio hanno conquistato anche Cogode: «Una sorpresa gradevolissima – ha detto la prefetta – vedere un artigiano locale che ha creato un’impresa di livello internazionale, grazie anche alla sua educazione alla bellezza e alla capacità di captare messaggi dal mondo della cultura».

Un contributo importante alla ditta arriva anche dal general manager e braccio destro del titolare, Filippo Martini, che fa parte del team aziendale fin dagli inizi e si occupa di curare le relazioni con i clienti e gli artisti. «Lavorando gomito a gomito con Fabrizio, ho sviluppato insieme a lui le migliori strategie per distinguerci in un mercato molto complesso», ha spiegato Martini.

