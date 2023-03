China truck, slitta ancora l’inizio del processo

Stavolta il maxi processo scaturito dall’inchiesta China truck, quello sulla presunta mafia cinese a Prato, non si è potuto aprire perché non è stato possibile notificare l’atto di costituzione delle parti a quattro dei 55 imputati cinesi. Il giudice del collegio del tribunale di Prato ha dovuto rinviare ancora una volta l’apertura del processo perché, come ha avuto modo di dire al momento della indicazione della nuova data (il 26 maggio prossimo), delle tre notifiche disposte a mezzo della questura di Prato e di quella disposta a mezzo della questura di Milano non sono stati comunicati gli esiti. Nessuna risposta da parte delle questure. Il giudice ha precisato anche che gli uffici di polizia giudiziaria non hanno fatto sapere niente pur avendo avuto quattro mesi di tempo per le ricerche (da novembre scorso): la prossima volta provvederanno a sollecitare per telefono quegli uffici per avere un riscontro ufficiale. E’ trascorso più di un anno dal 16 febbraio del 2022 quando avrebbe dovuto iniziare il maxi processo con la prima udienza: niente di fatto anche allora fra difetti di notifiche e lo smarrimento dei faldoni.

Ieri è stato fatto un appello lungo una ventina di minuti, ma ancora una volta c’è stato un niente di fatto ed un ulteriore rinvio a maggio. Se poi a quella data saranno riscontrati ulteriori difetti di notifica, allora il collegio del tribunale provvederà allo stralcio della posizione degli imputati irreperibili e procederà con l’estinzione del reato per un imputato che nel frattempo è morto. In quella data, se tutto andrà come previsto, il processo potrà prendere il via con la trattazione di alcune questioni preliminari già annunciate da alcuni avvocati difensori. L’accusa sarà rappresentata dal magistrato pratese Lorenzo Gestri, che ieri mattina era nell’aula Galli Alessandrini, e che da poco è stato trasferito alla Dda di Firenze. L’inchiesta risale ad oltre dieci anni fa ed ha avuto un’eco enorme tanto da raggiungere le colonne dei media internazionali: eppure il processo non è ancora avviato.