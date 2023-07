"China Truck, basta rinvii" Il caso ora è in parlamento

Il caso del processo China Truck che non parte arriva in parlamento. "Ho depositato un’interrogazione destinata al ministro della giustizia Carlo Nordio, in seguito all’ennesimo stop al processo nato dall’operazione della polizia, un processo mai iniziato dopo che sono trascorsi più di 11 anni dalle indagini e oltre cinque dagli arresti": così la deputata pratese di Fratelli d’Italia, chiara La Porta, annuncia la richiesta di spiegazioni sui continui ritardi e rinvii che impediscono al processo di partire.

Nell’ultima interrogazione parlamentare, che segue un’altra di Fratelli d’Italia risalente a gennaio scorso, si chiede al ministro "di effettuare verifiche, attraverso i poteri che gli competono, alla luce dello slittamento ad ottobre dell’udienza, monitorata dall’ispettorato e prevista negli scorsi giorni".

La Porta, impegnata nella battaglia contro l’illegalità nel distretto economico pratese, come dimostra anche il lavoro per arrivare alle norme contro le ditte apri e chiudi, aggiunge poi: "Crea sconcerto il dato che un processo, il primo in Italia che contesta l’associazione per delinquere di stampo mafioso a cittadini cinesi, il cosiddetto 41 bis, non abbia ancora avuto il proprio corso per reiterati motivi tecnici, proprio alla luce del peso giuridico che ha, o meglio, dovrebbe avere". A questo punto tocca al governo dare risposte, aspettando ottobre (e l’ennesimo rinvio?).