Il Comune di Montemurlo ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione di contributi da oneri di urbanizzazione secondaria per le chiese e gli altri edifici religiosi, i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie. Per presentare le richieste c’è tempo fino alle 13 del 31 marzo. Possono partecipare all’avviso gli enti di culto presenti sul territorio, associazioni di volontariato che esercitano assistenza e mutuo soccorso, circoli che promuovono attività culturali, ricreative, sportive ed educative.

La quota disponibile per quest’anno (relativa al 2022) è pari a 61.000 euro, dei quali 37.000 euro saranno assegnati a favore di chiese e altri edifici per servizi religiosi e 24.000 per centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie. Le domande vanno presentate all’Ufficio protocollo di via Montalese o tramite pec. Informazioni sul sito.