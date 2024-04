Chiesanuova ferita. Cimitero inagibile a 5 mesi dall’alluvione. Mutuo per i lavori

I danni causati all’alluvione sono stati devastanti e il cimitero di Chiesanuova ancora ne porta le conseguenze. Conseguenze talmente gravi che tutt’ora, a distanza di cinque mesi dall’ondata di piena, una larga parte del camposanto è interdetta al pubblico. Familiari che da cinque mesi non hanno più potuto recarsi al cimitero a trovare i propri cari. I problemi maggiori sono nelle gallerie interrate, solo due sono state riaperte, le altre ancora non sono in sicurezza. Un danno talmente grave che ha costretto l’amministrazione comunale ad approvare l’ennesima variazione di bilancio per far fronte ai lavori. Oltre 1,3 milioni di euro la stima dei costi per gli interventi di ripristino, un investimento a cui il Comune potrà far fronte solo con l’apertura di un mutuo.

"Abbiamo fatto tutto il possibile perché non si interrompesse l’attività di ripristino del cimitero - spiega l’assessore alla città curata Cristina Sanzò -. La variazione di bilancio è stata necessaria perché purtroppo l’entità dei danni è molto più alta della stima iniziale. La strada per poter mettere in sicurezza Chiesanuova è ancora lunga e purtroppo ad oggi una data precisa per la completa riapertura non c’è. Posso dire che l’impegno è al massimo e che abbiamo fatto tutte le procedure, compresa appunto approvare la variazione di bilancio, per evitare che si interrompessero i cantieri".

Stanno andando avanti le verifiche nelle gallerie insieme ai tecnici della Asl mentre allo stesso tempo vanno avanti i lavori per sistemare pareti, pavimenti e impianto elettrico. Da marzo sono stati riaperti i percorsi I e L, che sono stati messi in sicurezza, rispettando tutte le prescrizioni dell’autorità sanitaria. A portare avanti i lavori per conto dell’amministrazione comunale è stata l’azienda Durgoni Peppino e Figli. Le gallerie sono riaperte con prescrizione: al momento l’impianto elettrico non è funzionante e quindi non è disponibile l’illuminazione, non è attiva l’accensione delle lampade votive, e non c’è accesso alle gallerie tramite ascensore. I locali quindi sono aperti esclusivamente fino al tramonto e l’accesso per le persone con difficoltà motorie può essere garantito, in seguito a segnalazione agli uffici del cimitero, con l’ausilio del personale del gestore del camposanto. Per quanto riguarda le restanti gallerie, ancora sono in corso gli interventi di sanificazione: si tratta di centinaia di lapidi ad oggi ancora inaccessibili dai parenti dei defunti. L’ultimo sopralluogo con i medici dell’Asl indica che è necessario proseguire con pulizie e sanificazioni più profonde.

"Anche nei prossimi giorni continueranno i sopralluoghi dei tecnici insieme ai medici dell’Asl e a seguito delle loro indicazioni ci muoveremo - conclude Sanzò -. Capiamo la difficoltà e il disagio del non poter far visita ai propri cari, ma la situazione igienica e sanitaria impone una elevata attenzione. C’è la necessità di intervenire in modo capillare sugli accessori funerari: lumini, vasi porta fiori e in generale sugli oggetti di metallo per evitare il rischio del tetano".

Silvia Bini