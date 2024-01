Chiesanuova è ferita. Una parte del cimitero resta ancora chiusa : "Situazione grave"

A quasi tre mesi dell’alluvione di novembre una parte del cimitero di Chiesanuova è ancora interdetta al pubblico. Una ferita al cuore della città, che si aggiunge al dramma del maltempo che ha messo in ginocchio famiglie e aziende. L’attenzione è alta, ma i lavori da portare avanti sono tanti e i danni creati dall’ondata di maltempo che ha colpito Prato tra il 2 e il 3 di novembre molto più gravi di quanto previsto in un primo momento. Per comprendere quanto sia stato ferito il cimitero di Chiesanuova basta pensare che i 700mila euro stanziati dall’amministrazione non saranno sufficienti per la completa riapertura.

Si tratta della parte seminterrata dove l’acqua è entrata di prepotenza invadendo tutti gli spazi. Ci sono ancora problemi di carattere igienico sanitario, oltre che strutturali. Gli ascensori sono fuori uso, il pavimento in molti tratti è completamente saltato, l’impianto elettrico va rifatto così come importanti parti di intonaco. I lavori di messa in sicurezza saranno lunghi e prima delle manutenzioni strutturali è necessario provvedere alla completa opera di sanificazione, in base alle normative vigenti.

"Comprendiamo il disagio e le difficoltà delle famiglie che hanno i propri cari sepolti negli spazi seminterrati – afferma l’assessore ai cimiteri Cristina Sanzò – e come amministrazione ci impegniamo a fare tutto quanto di nostra competenza per rendere di nuovo accessibili questi spazi nel minor tempo possibile, ma la situazione è delicata, siamo intervenuti fin da subito con gli enti competenti proprio perché si tratta di un luogo che merita rispetto".

Al momento sono già stati effettuati due passaggi di interventi igienico sanitari per la sanificazione e la pulizia degli ambienti. Ne è previsto un terzo a breve - i tempi sono prestabiliti e non possono essere effettuati a meno di due settimane di distanza l’uno dall’altro - a seguito del quale spetterà ai tecnici dell’Asl verificare lo stato dei luoghi.

Una volta che saranno stati messi in sicurezza i loculi e le tombe, allora l’amministrazione potrà procedere con le opere di manutenzione a cominciare dalla sistemazione del pavimento e poi dell’impianto elettrico: "La zona del seminterrato è ancora interdetta, gli ascensori sono fuori uso – aggiunge Sanzò –. Per il cimitero abbiamo subito stanziato 700mila euro, risorse importanti che non basteranno e che dovranno essere aumentate. L’obiettivo è quello di restituire ai parenti dei defunti la possibilità di andare dai propri cari il prima possibile, l’impegno è altissimo ma al momento non abbiamo una data certa".

Il cimitero dopo l’alluvione è rimasto completamente chiuso per tre settimane a causa del crollo di un tratto del muro di cinta e del danneggiamento di numerose sepolture. Da fine novembre il camposanto è tornato fruibile solo parzialmente.

Silvia Bini