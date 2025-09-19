Chiesa gremita per l’addio a Silvia. Lacrime, ricordi e un enorme affetto

La chiesa del Sacro Cuore di Montemurlo, gremita di familiari, amici e colleghi di lavoro, sulle note di Hallelujah di Leonard Coen, ha accolto la bara di Silvia Zizzo per l’ultimo saluto. Il feretro è stato poi traslato nel cimitero di Lenola (Latina), dove Silvia Zizzo, la responsabile della biblioteca di Montemurlo, morta a 46 anni riposerà vicino alla madre. Ha lottato per due anni contro un tumore, lavorando fino all’ultimo e conservando sempre il suo ottimismo e la sua benevolenza verso il prossimo. Migliaia le persone che sulle pagine social del Comune hanno lasciato un pensiero per questa donna “speciale”. Durante l’omelia don Petre ha ricordato il sorriso di Silvia e lo ha paragonato al "respiro della sua anima". "Silvia sapeva portare benevolenza, disponibilità e speranza in tutti coloro che hanno incrociato il suo cammino", l’ha ricordata il sindaco Simone Calamai. Chiunque abbia avuto il privilegio di lavorare con lei sa quanto fosse attenta, competente, sempre pronta ad aiutare. Non cercava riconoscimenti, ma li meritava tutti". I familiari hanno affidato alla presidente della Commissione pari opportunità, Amanda Ravagli, la lettura dell’ultimo messaggio per Silvia: "Buongiorno Silvia! Questo era sicuramente il primo messaggio che tanti di noi ti inviavano al mattino. La tua risposta era sempre, ’tutto bene’, ho questo acciacco ma ’dai passa’, ’tutto sommato, va bene’. Hai lasciato in ognuno di noi un pezzo del tuo cuore e noi lo terremo stretto con tutto l’amore che abbiamo per te". Poi c’è il marito Daniele: "Sei entrata in questa nuova famiglia come figlia e sorella - ricordano i genitori e la sorella del marito - e come tale Silvia, resterai per sempre. Si percepiva da subito che, tu e Daniele, eravate innamorati persi l’uno dell’altro". Troppi pochi i ricordi con gli amati nipoti.

"A tutti noi toccherà insegnare loro il tuo essere buona e gentile, verso tutti, il tuo sorriso magnetico, ma soprattutto la tua forza". Anche i colleghi della biblioteca “Bartolomeo Della Fonte”, Camilla, Veronica, Rosa Maria e Massimiliano, hanno voluto lasciare un pensiero per Silvia: "non era solo una collega e una bibliotecaria appassionata, ma un’amica sincera e silenziosa, sempre pronta ad accoglierci con un sorriso, una parola gentile, un gesto di attenzione, una responsabile esigente, sempre e solo per il bene della Biblioteca. Non dimenticheremo mai il tuo ’grazie’ ad ogni fine turno". "Sarai sempre con noi, nella mente, nel cuore e in biblioteca", conclude la responsabile della Cultura, Luana Grossi.