Chiara Galeazzi arriva a Pecci Books Con il suo "Poverina"

Prosegue la programmazione di Centro Pecci Books. Domani alle 18,30 ci sarà Chiara Galeazzi con "Poverina" (Blackie Edizioni 2023). L’autrice sarà in dialogo con il videomaker e stand-up comedian Matteo Picardi. Una tranquilla domenica pomeriggio, mentre sta guardando il video di uno scrittore che odia, Chiara Galeazzi inizia a sentire qualcosa di strano alla parte sinistra del corpo. Sulle prime cerca di tranquillizzarsi: sarà il solito attacco di ansia. Invece è un’emorragia cerebrale. A 36 anni? Questo libro è il racconto di quello che è successo dopo: la corsa in ospedale, le strane rassicurazioni dei medici ("sei fortunata, hai il cervello giovane!"), le accuse dei no vax che sui social le augurano la morte, i racconti surreali dei compagni di degenza, la lunga riabilitazione, gli infiniti esami alla ricerca di una causa che sembra impossibile da trovare. Il tutto sentendosi ripetere dalle altre persone un’etichetta tanto automatica quanto irritante: "Poverina". Poverina (appunto) è un romanzo tanto avvincente quanto ironico sulla ricerca di significato dietro un evento insensato. Ma al tempo stesso, è anche la prova di quanto sia importante conservare il senso dell’umorismo anche nelle situazioni più difficili.