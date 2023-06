Chi raccoglie la plastica ha in premio le vacanze

È arrivato l’eco-compattatore mangia-plastica a Vaiano. Si tratta di un’iniziativa di raccolta avanzata, attività su cui il Comune valbisentino è da sempre stato in prima linea, per il recupero delle bottiglie di plastica. L’eco-compattatore, che può raccogliere fino a 5 mila bottiglie, è già pronto per essere utilizzato in piazza Donatori di sangue. Ieri il taglio del nastro con il sindaco Primo Bosi, il vicesindaco Marco Marchi, l’assessore allo Sviluppo economico e sostenibilità Beatrice Boni che ha seguito il progetto. È intervenuto Loris Ferretti, referente di Coripet, consorzio di produttori e riciclatori delle bottiglie in pet.

Si calcola che gli abitanti di Vaiano ogni giorno producano oltre 4 mila bottiglie di plastica di scarto, 1 milione e mezzo in un anno. "Siamo tra i primi Comuni toscani a sperimentare il mangia plastica che consente un riciclo di qualità, visto che in questo modo le bottiglie tornano a essere bottiglie – spiega il sindaco Bosi – dietro l’utilizzo dell’eco compattatore c’è un patto di collaborazione, nell’interesse dell’ambiente, che coinvolge Comune, cittadini e commercianti con i produttori di bottiglie in plastica". Tutto nasce da un accordo tra il Comune di Vaiano e, nell’ambito di un progetto che vede protagonista anche l’Associazione dei Comuni italiani.

"Basta scaricare sul telefono la app di Coripet – spiega Ferretti – il conferimento delle bottiglie è estremamente facile e consente di controllare immediatamente quali sono i vantaggi per i cittadini". Sì, perché la novità per i vaianesi è che conferendo le bottiglie nel mangia-plastica si vincono premi e si raggiungono vantaggi: utilizzando l’eco compattatore si possono ottenere anche gli sconti per andare in vacanza.