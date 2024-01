Chef, cuochi, pizzaioli. Due giorni di colloqui

Chef de rang, cuochi, cameriere ai piani, facchini, pizzaioli e receptionist. Sono alcune delle figure richieste dalle aziende turistiche toscane, che sono già a caccia di personale per la nuova stagione. Tornano così le Borse mercato lavoro dedicate a questo settore. La prima si svolgerà a Grosseto, il 6 e 7 febbraio, dalle 10 alle 16, nella sala Eden del Bastione Garibaldi, in viale Manetti 4. I candidati potranno partecipare gratuitamente all’evento e ai colloqui. E’ preferibile la pre registrazione online all’indirizzo www.borsamercatolavoro.it/evento/borsa-mercato-lavoro-grosseto-2024, ma sarà possibile anche registrarsi direttamente in fiera nei giorni dell’evento. In caso di pre registrazione, il candidato sosterrà prima un colloquio di preselezione che consentirà di essere indirizzato, nei giorni dell’evento, direttamente alle aziende per sostenere il colloquio finale.