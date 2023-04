Che scelta: mare, montagna o musei Un fine settimana per tutti i gusti

Pasqua e Pasquetta all’insegna del tempo buono in larga parte della Toscana. E c’è da scommettere che saranno tanti i pratesi che approfitteranno del fine settimana lungo per concedersi una giornata ai musei cittadini o una gita fuori porta per la prima giornata in riva al mare o l’ultima con gli sci ai piedi.

Partiamo dai musei cittadini: quelli della rete di Pratomusei (Centro Pecci, museo del tessuto, museo di palazzo Pretorio e musei diocesani) restano aperti e sono pronti ad accogliere i turisti e i pratesi che rimangono in città. E le opportunità non mancano. A cominciare dal Centro Pecci, che sarà aperto sia domani che a Pasquetta con orario 10-19. Due le mostre visitabili: "Schema 50. Una galleria fra le neo-avanguardie (1972–1994)" e "Hagoromo, la mostra dedicata a Massimo Bartolini".

Il museo del tessuto rimarrà aperto sia domani che per Pasquetta dalle 15 alle 19. In particolare sSarà possibile ammirare la mostra "Due secoli di Textile e Fashion Design", un viaggio nella trasformazione del design tessile e della moda dalla fine del Settecento fino alla metà del Novecento.

Da non perdere per le feste anche la possibilità di visitare la collezione permanente di palazzo Pretorio, con i gioielli di artisti tra cui Filippo e Filippino Lippi, Donatello, Lorenzo Bartolini e molti altri, che potrà essere ammirata sia domani che a Pasquetta (dalle 10.30 alle 18.30; ultimo ingresso alle 18), mentre prosegue al piano terra la mostra "Gli amici pittori di Cesare Guasti nelle collezioni comunali", visitabile fino al 25 aprile. Chiusi infine domani i musei diocesani, che però sveleranno i loro tesori d’arte sacra in occasione del lunedì dell’Angelo, dalle 13 alle 17.

Per gli amanti delle sciate last minute, vista la temperatura piuttosto bassa per il periodo, all’Abetone (salvo novità dell’ultimo minuto) sono aperti fino a lunedì i seguenti impianti: nella zona dei campi scuola la seggiovia biposto, all’Ovovia la telecabina con le piste Zeno 2 (parte alta), Zeno 3 e Stadio da slalom, in Val di Luce le seggiovie Val di LuceMonte Gomito, Passo di Annibale e Tre Potenze, con le rispettive piste. Chiusi impianti e piste in zona Pulicchio e Le Regine, mentre alla selletta seggiovia in funzione per consentire il trasferimento al rifugio in quota.

Il prezzo dello skipass è di 29 euro e sarà acquistabile soltanto alle biglietterie. Gli impianti alti saranno aperti in orario 8-16, i campi scuola dalle 9 alle 16.

Infine il capitolo mare: la maggior parte degli stabilimenti balneari ha deciso di approfittare del weekend pasquale per le prime aperture di sdraio e ombrelloni. Come da tradizione, sarà l’occasione per molte famiglie pratesi di fare un primo "sopralluogo" in vista dell’estate. Dal punto di vista della gastronomia molti i ristoranti che in queste ore stanno registrando il tutto esaurito, complice anche le previsioni meteo che sono migliorate rispetto ai giorni scorsi. Si potrà mangiare sul mare cercando di pregustare le prossime giornate estive.

Cultura, sci o anticipo d’estate: basta solo scegliere.

re.po.