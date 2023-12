Che magia la Via dei Presepi. La fantasia illumina Bacchereto

Il laghetto dei pesci rossi ospita il presepe, poi c’è chi l’ha realizzato in un setaccio o chi ha dipinto i sassi o intagliato il sughero. E tante natività occupano interi giardini. È la "Via dei Presepi" a Bacchereto dove 46 famiglie hanno il presepe fuori casa, visibile dalla strada o con il cancello aperto. I presepi sono dislocati fra la zona centrale di Bacchereto, Le Barche, Spazzavento, Bruceto, l’azienda agricola Belvedere e Cutoso. Per raggiungere alcune zone "impervie" come Spazzavento e Belvedere serve l’automobile, ma il viaggio ne vale la pena. Giuseppe Martino quest’anno ha allestito il presepe utilizzando il laghetto dei pesci mentre lo scultore Giovanni Bellassai ha una vera opera d’arte in giardino. Vinicio Giusti lo allestisce da oltre 10 anni in giardino ed è fatto con materiali di recupero fra cui tronchi di castagni lavorati. Massimo Fissi lo ha messo dentro il ristorante dell’agriturismo Belvedere. Mattia e Sofia, due cugini, hanno unito i presepi di tre famiglie Di Vita, Benelli e Innocenti: "Prima di realizzarlo – dice Mattia – ho pensato ai personaggi principali, poi sassi per i dettagli, la cascata che non l’abbiamo mai fatta, bella e vivace, l’acqua attira molta attenzione. Sono soddisfatto e ogni tanto aggiungo qualcosa come le pecore che bevono". Federica Scarpelli col marito ha lavorato il sughero e il presepe è sul dondolo.

A Spazzavento la notte è illuminata dai presepi di varie abitazioni, come quello di Gaia Lucarelli o della famiglia Melani. A Bachereto Marco Degl’Innocenti ha puntato su San Francesco realizzando la porziuncola e la torre di Babele e ogni giorno sposta le statuine seguendo la storia della nascita di Gesù. E Alberto Grassi ha animato la sua corte con un notevole presepe.

M. Serena Quercioli