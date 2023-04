Cgil, venerdì arriva Landini

Doppio appuntamento pratese, venerdì, per il segretario generale Maurizio Landini, che nel pomeriggio presiederà l’incontro con i lavoratori della Cgil di Prato. Sarà il segretario generale della Camera del Lavoro Lorenzo Pancini ad aprire (ore 14.30), al Terminale (via Carbonaia, 31), l’assemblea territoriale "Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti". Ma Landini sarà anche la mattina in Camera di Commercio (via Pelagatti, 17), per la Festa di Liberetà Toscana, dove insieme all’autore (ore 9,30) parteciperà alla presentazione di "Perennial", il libro scritto da Ivan Pedretti, segretario generale Spi Cgil.