Cesarina va in pensione Ha lavorato una vita negli uffici dell’Asl

Mancherà a tutti gli utenti valbisentini, che in questi ultimi decenni anni l’hanno trovata negli uffici della Asl, Cesarina Falconi, che con questa settimana chiude la carriera lavorativa. Cesarina, volto sempre presente – e ricordata da tutti coloro che si sono rivolti a lei come persona sempre gentile e disponibile – nei due distretti della Asl, dove ha lavorato per 30 anni alternandosi fra Vaiano e Vernio – va in pensione. La Falconi, che inizialmente faceva la logopedista – come ci ha raccontato la figlia Laura Pieragnoli– è stata impiegata negli uffici amministrativi, per le pratiche del cambio medico ad esempio. Tanti anni a contatto con il pubblico, nei piccoli paesi, hanno fatto sì che in molti si siano affezionati a lei e che la identificassero con lo stesso distretto sociosanitario. "Non si dice a Vernio che si va alla Asl – ci hanno raccontato alcuni utenti – ma che si va dalla Cesarina".

Claudia Iozzelli