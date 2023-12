"Cercasi Direttore per il Museo Soffici e del 900 italiano"

Il Comune di Poggio a Caiano cerca un direttore per il "Museo Soffici e del 900 italiano". I requisiti richiesti sono: laurea almeno triennale in Storia dell’arte, non aver subito sanzioni disciplinari nell’esercizio della professione e non aver un contenzioso in corso con il Comune, oltre all’insussistenza di impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. Il direttore del museo durerà in carica per tutta la durata del mandato del sindaco che lo ha nominato e potrà essere revocato in qualsiasi momento. Il compenso previsto è di 4.800 euro annui, comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge (IVA, se dovuta, ritenuta di acconto, Inps o altra cassa di previdenza, oneri previdenziali, assistenziali e fiscali). La candidatura dovrà essere corredata dal curriculum vitae e inviata all’ufficio protocollo del Comune entro il 21 dicembre.