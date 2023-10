Cercano di rubare una Jaguar, arrestati

Prato, 6 ottobre 2023 – Hanno puntato il giaguaro durante la loro battuta di caccia ma non si sono accorti che le guardie erano proprio lì vicino… Fuor di metafora, è andata molto male ai due aspiranti ladri che hanno cercato di rubare una Jaguar F-Pace. Giovedì sera, 22,30, via Filzi: i due – un 55enne e un 38enne, italiani, senza fissa dimora e “ampiamente” noti alle forze dell’ordine, hanno rotto il finestrino della macchina di lusso, di proprietà di una commerciante cinese, ma prima di riuscire a portarla via sono stati intercettati da due carabinieri che si erano accorti di tutto.

I due malviventi hanno anche provato a scappare, ma sono stati subito bloccati e arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Uno dei due è stato anche denunciato per non aver rispettato il foglio di via da Prato.