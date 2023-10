Cercano armi nello stabile. E trovano medicine rubate

Cercano armi all’interno del magazzino e trovano centinaia di scatole di medicinali rubati in una farmacia a Firenze. Come ci siano finiti, è ancora tutto da capire. E’ la scoperta che è stata fatta dalla polizia in un magazzino di via Filzi: si parla di oltre mille le confezioni di medicinali rubati per un valore di circa 7.000 euro. La perquisizione è scattata l’altra sera intorno alle 19.45, nel mirino è finito un magazzino situato all’interno di un noto centro commerciale frequentato prevalentemente da cittadini cinesi. La polizia era sulle tracce di armi, che non sono state trovate, quando si è imbattuta nello strano ritrovamento che solleva molti dubbi: a chi erano destinate le scatole di medicinali? Che cosa se ne facevano i cinesi? Le rivendevano? Le usavano per altri scopi illegali, come l’esercizio abusivo della professione medica? Sono tutte domande a cui si cercheranno risposte attraverso ulteriori indagini. Fatto sta che la polizia era sulle tracce delle armi che risultavano nascoste all’interno del magazzino. Motivo per cui è scattata la perquisizione che ha avuto un esito ben diverso.

Secondo quanto riferito dalla Questura, all’interno dello stabile di via Filzi sono stati identificati cinque cittadini orientali di età compresa tra i 27 e i 52 anni, già noti alle forze dell’ordine e tutti non in regola con il permesso di soggiorno.

Durante la perquisizione sono state trovate anche due pistole giocattolo prive di tappo rosso, insieme ai medicinali, provento di un furto ai danni della farmacia di Firenze che aveva denunciato l’episodio nel settembre scorso.

L’uomo che aveva la disponibilità dell’immobile è stato denunciato per il reato di ricettazione e accompagnato in Questura per accertamenti in merito alla sua posizione sul territorio nazionale. Uno degli identificati è risultato destinatario di un ordine del questore di Prato di lasciare il territorio nazionale – evidentemente non rispettato – ed è stato denunciato.

La merce è stata restituita al proprietario della farmacia mentre le pistole sono state sequestrate. Nessuno dei fermati ha saputo trovare una giustificazione di come quei medicinali siano finiti nel magazzino.