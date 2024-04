Centrodestra unito per difendere il centro antiviolenza La Nara Il centrodestra si schiera a difesa del centro antiviolenza La Nara, evidenziando l'impegno congiunto di Forza Italia e Azzurro Donna per contrastare la violenza di genere e sostenere le donne nel percorso di emancipazione. Il governo si è impegnato a intervenire per rafforzare la lotta contro la violenza.