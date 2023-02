Centrodestra, ultime trattative Entro 48 ore si saprà il candidato

Ultime ore di trattative per sciogliere la riserva sul candidato sindaco del centro-destra a Poggio a Caiano per le amministrative di primavera. Oggi, intanto, alle 16 in largo Mazzei c’è l’inaugurazione del comitato di Fratelli d’Italia che verrà messo a disposizione del candidato sindaco durante la campagna elettorale. Nella settimana appena conclusa, sono state fatte varie riunioni ed esaminati diversi profili di candidati proposti sia dai partiti politici sia dai rappresentanti civici mentre sono definitivamente archiviati i nomi circolati nelle scorse settimane. La convergenza dei partiti dovrebbe andare sulla proposta di un imprenditore di Poggio a Caiano che si sarebbe reso disponibile. E’ un nome completamente estraneo alla politica. Questa sera, dopo l’apertura della sede, si svolgerà una ulteriore riunione per limare gli ultimi punti. Il quasi certo candidato sindaco non sarà presente oggi pomeriggio all’inaugurazione della sede mentre è prevista la partecipazione dello "stato maggiore" di FdI: il senatore Patrizio La Pietra (sottosegretario al Ministero dell’agricoltura), la deputata Chiara La Porta, il capogruppo in Regione Francesco Torselli, il consigliere regionale Alessandro Capecchi, il coordinatore di FdI Comuni medicei Giovanni Sardi e la consigliera di Poggio Valentina Lanzilotto. "Appena concluso il confronto, su alcuni aspetti, con tutti gli altri partiti della coalizione – spiega Giovanni Sardi – nei primi giorni della settimana saremo in grado di comunicare il nome del candidato sindaco e di presentarlo ufficialmente. E’ un candidato civico, slegato da qualsiasi partito, non è mai stato candidato in passato, e secondo noi e ha le carte in regola per offrire l’alternativa di governo a Poggio". Il centro-destra con un candidato civico si prepara quindi a sfidare il sindaco uscente Francesco Puggelli, sostenuto da Pd e Italia Viva.