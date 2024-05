Centrodestra contro il Pd: "Sugli stranieri idee vuote. Cittadinanza da guadagnare"

Il Pd, con una nota firmata dalla capolista Maria Logli, ha proposto la cittadinanza onoraria agli stranieri da tempo a Prato e tutele per garantire loro la casa per dare rappresentanza al 25% della popolazione residente in città, il centrodestra, con una doppia replica dei candidati Aldo Milone (FI) e Claudiu Stranasel (Lega) boccia senza mezzi termini entrambe le idee.

"Pd e Cgil stanno facendo proposte strampalate – attacca Milone – Il sindacato si accorge, dopo più di 30 anni, che a Prato esiste lo sfruttamento dei lavoratori e quindi propone un requisito referendario, mentre il Pd vuole promuovere la cittadinanza onoraria alla comunità straniera e una tutela sulla casa. Il Pd non riesce proprio ad amare gli italiani, però i voti li chiede a loro per poi rivolgere la sua attenzione verso gli immigrati. Ma è proprio impossibile per il Pd pensare anche agli italiani, soprattutto a quelli in difficoltà?".

Secondo Stanasel invece "in questi anni ci sono stati vari tentativi di integrazione che non hanno portato ai risultati sperati, nonostante ad esempio la presenza di consiglieri di origine cinese nella maggioranza precedente. Le proposte recenti sembrano più orientate a guadagnare consenso che a risolvere le vere necessità delle nostre comunità. Promesse come quella della cittadinanza onoraria, prive di diritti concreti, sono inadeguate e non rispettano la dignità degli stranieri. La cittadinanza italiana deve essere un traguardo meritato attraverso un genuino percorso di integrazione. Quanto alle case popolari, devono essere assegnate prima ai cittadini italiani, poi ai comunitari e agli stranieri regolari".

bl