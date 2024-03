Centrodestra a gamba tesa sul Pd: "Persi i soldi per le loro divisioni"

In attesa della fumata bianca da via Carraia sul candidato sindaco del Pd, centrodestra ieri di nuovo all’attacco sulla ripartizione dell’ultima tranche del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, dalla quale il Comune di Prato è rimasto escluso. "Prato e i pratesi ostaggio delle lotte interne al Pd – scrivono in una nota i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati e Centrodestra –. Sull’asse Regione-Comune dovrebbero scorrere soldi per gli investimenti su sicurezza, ambiente, infrastrutture, edilizia, scuola, ma i rappresentanti del partito, eletti e nominati per fare l’interesse dei cittadini, sono presi da malumori reciproci che diventano prioritari rispetto al lavoro in favore di Prato". Poi l’affondo sui problemi all’interno dei Dem pratesi. "Fino ad ora non abbiamo messo il naso nelle cose del Pd – aggiungono i consiglieri comunali –, non abbiamo fatto parola sui rapporti sfilacciati tra i vari rappresentanti, ma se le lotte interne diventano schiaffi alla città siamo obbligati a intervenire. È arrivato il momento di dire quello che è sotto gli occhi di tutti e cioè che la qualità dei rapporti all’interno del partito si riflette nella gestione delle istituzioni e nei benefici per il territorio. Ci sono responsabilità precise se a Prato e provincia sono arrivate solo le briciole (3 milioni e mezzo). Chi, in casa Pd, ricopre cariche grazie al voto dei pratesi, non sta assolvendo al proprio mandato".

Ma l’attacco del centrodestra non finisce qui. "È chiaro a tutti che i dissapori tra il presidente della Regione, Eugenio Giani, il sindaco, Matteo Biffoni, e il consigliere regionale pratese, Ilaria Bugetti, pesano sulle spalle della città – aggiungno –. Lo dicono i fatti. Biffoni ha passato anni a maneggiare rendering privi dei requisiti di finanziabilità e cantierabilità e perciò fuori dell’assegnazione di risorse, Bugetti non ha evidentemente esercitato quelle sollecitazioni utili a indirizzare i finanziamenti, Giani ha distribuito milioni senza dispiacersi dell’assenza di Prato tra i destinatari. Prima le questioni personali, poi i cittadini. Qualunque sarà il nome che il Pd metterà in campo per la corsa a sindaco, sarà figlio di una classe dirigente che manca di serietà e credibilità, costretta ad accordi al ribasso pur di continuare a governare. Chi, del Pd, aspirerà a diventare sindaco subendo imposizioni sul vicesindaco e dunque perdendo di autonomia e autorevolezza – concludono –, non potrà certo disconoscere questa condizione per esserne stato, in un modo o nell’altro, coinvolto".

Sdb