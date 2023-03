Centro tra luci e ombre "Chiudo il cinema Eden Il Comune è sordo sono rimasto da solo"

Il cinema Eden torna a far parlare di sé. Il titolare Eros Ossani è stanco di combattere per tenere aperta l’attività che gestisce da più di due decenni. È stanco di combattere contro le ingiustizie a suo dire, e stanco di non ricevere aiuti dal Comune tanto che ha deciso di chiudere l’attività entro fine anno.

L’ultima mail che ha mandato all’amministrazione per proporsi per le iniziative primaverili e del prossimo inverno non ha ancora ricevuto una risposta. Eppure il titolare del cinema che tutti pratesi conoscono, non meno di una decina di giorni fa ha incontrato il sindaco Biffoni e l’assessore alla cultura Simone Mangani. Ossani chiede un sostegno. al pari delle altre attività del centro storico. "Mi hanno detto di inviare una mail con una richiesta formale e l’ho fatto, ma ancora solo silenzio", dice Ossani. "Non ci sto a queste condizioni, il cinema Eden è un baluardo per il centro se chiudessi le vetrine che ne penserebbero i pratesi? E l’amministrazione? I gestori delle attività andrebbero sostenuti, anche economicamente, nei periodi difficili, ma a quanto pare non è così". Quello che fa agitare il titolare del cinema è il fatto, a suo dire, che ci sia una disparità di trattamento tra i vari esercizi.

"Mi è stato tolto anche quel piccolo aiuto che mi veniva dato ogni anno con la rassegna domenicale dedicata ai bambini. I cartoni animati gratis che permettevano a me di incassare qualcosa e davano un bel servizio ai genitori". Ossani ne fa una questione di scelte e di principio: "L’amministrazione finanzia, ad esempio, il Prato Film Festival che ha una ricaduta di appena tre giorni e lascia a piedi attività storiche sull’orlo della chiusura che hanno anche una valenza sociale", aggiunge. Questa volta non sembra non sembra disposto a ripensamenti a meno che non ci sia un cambio di passo da parte del Comune: "E’ un messaggio che voglio lanciare a questa giunta - spiega Ossani - non è un problema economico, ma di principio. Molte delle iniziative proposte, e in parte realizzate dall’ Eden sono state appaltate ad altre realtà. Non voglio contributi per pagare le bollette, i soldi servono per finanziare le iniziative, acquistare le pellicole e sono un riconoscimento al lavoro svolto". Ossani quando parla di ingiustizie fa riferimento, ad esempio, alla rassegna dedicata a Nuti, nata nelle sale di via Cairoli con film gratuiti per tutti, e poi trasferita al Terminale.

Sulla questione è intervenuto il segretario provinciale della Lega, Daniele Spada, che ha annunciato un question time.

"La paventata chiusura dell’Eden colpirebbe ancora una volta il centro storico, per giunta con la fine di un’attività capace di richiamare una frequentazione della quale possono giovarsi a loro volta gli altri esercizi del centro e che di per sé rappresenta un presidio, specie serale, contro il degrado e l’abbandono. Perdere il cinema Eden è un rischio che la città non può correre ed è necessario che il sindaco si adoperi in tutte le maniere per sventare questa possibilità, anche superando le incomprensioni".