Centro storico: quale futuro? "Idee per renderlo più vivibile" Italia Viva dà il via al dibattito

Gli episodi di violenza e criminalità in centro storico e nella fascia immediatamente intorno alle mura sono ormai all’ordine del giorno. Il sentimento di rabbia ma anche di impotenza da parte della cittadinanza di fronte a certi episodi è sempre più diffuso, e ormai il tema quotidianamente tiene banco sulla scena politica. Alla luce di tutto questo, Italia Viva prova a creare un dibattito intorno al futuro del centro storico, per provare ad attivare un percorso che garantisca al cuore della città "rispetto e rigenerazione". L’iniziativa dal titolo ‘Idee per il centro’ è in programma per domani negli spazi della Sala Ovale della Provincia in via Ricasoli. L’appuntamento è alle ore 21 e vedrà la partecipazione di rappresentanti politici locali, e delle categorie economiche "tutti uniti dal desiderio di rendere il centro un luogo ancora più vivibile, attraente e sostenibile".

A intervenire saranno la coordinatrice provinciale di Italia Viva, Veronica Versace Scopelliti, l’assessore in quota Italia Viva, Giacomo Sbolgi, e poi Eliza Colzi del gruppo Donne Impresa di Confartigianato, Matteo Marianeschi coordinatore sindacale di Confcommercio, Francesco Fratini dei Giovani Imprenditori di Confesercenti, ed Elisabetta Norfini presidente del settore turismo e commercio di Cna Toscana Centro. A moderare il dibattito sarà il giornalista Alessandro Formichella. "Invitiamo tutti i cittadini a partecipare all’iniziativa – spiegano da Italia Viva –. Le idee, esperienze e aspettative dei pratesi sono fondamentali per creare un piano d’azione efficace che risponda alle esigenze della comunità. Vogliamo rendere il centro un luogo dinamico e inclusivo, che rispecchi l’identità della città e che ne raccolga le sfide del futuro".