Centro storico, movida e locali: "Crescita grazie ai commercianti"

"Il dibattito sulle responsabilità dei pubblici esercizi in centro storico è già superato, la città possiede un grado di maturità sufficiente per capire che si tratta di illazioni alle quali non è possibile dare credito". A dirlo è il direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, Tiziano Tempestini, che interviene con una lettera aperta a La Nazione dopo le prese di posizione dei giorni scorsi sui problemi della movida seguite al dibattito pubblico fra candidati sindaco al cinema Eden.

"Negli ultimi quindici anni – prosegue Tempestini – i settori della ristorazione hanno impresso una svolta positiva alla vita sociale, economica e culturale del centro storico di Prato. È un fatto assodato, così come il contributo che viene fornito in termini di decoro e sicurezza, grazie al presidio costante di vie e piazze. Queste imprese hanno materialmente valorizzato un centro abituato a viaggiare a scartamento ridotto rispetto a contesti limitrofi. Oggi non abbiamo niente da invidiare alle altre città".

Secondo Tempestini la strada da percorrere è dunque quella già intrapresa, ovvero della valorizzazione del ruolo dei pubblici esercizi senza dare credito a chi vorrebbe metterli nel mirino. "Alla fine si è trattato – conclude il direttore – di molto rumore per nulla. Adesso l’invito, nelle settimane che ci separano dal voto, è a confrontarsi su temi che riguardano lo sviluppo di Prato, il rilancio turistico del territorio, la sicurezza, gli investimenti in tema di infrastrutture che rendano la città più accessibile e più agilmente collegata all’esterno. Una dinamica molto più funzionale alla crescita della competitività e del benessere cittadino, veri obiettivi di fondo di tutti coloro che hanno a cuore la città".