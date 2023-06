Centro solo per i pedoni dal giovedì alla domenica

Prato, 21 giugno 2023 – Torna la pedonalizzazione del centro per l’estate. A partire da giovedì 6 luglio - il primo delle aperture straordinarie serali dei negozi in accordo con le associazioni di categoria - e fino al 10 settembre tornerà l’area pedonale urbana nel centro storico, nei giorni dal giovedì alla domenica, dalle 18,30 alle 24, tranne per via Luigi Muzzi e per il tratto di via Santa Trinita compreso tra l’incrocio con via dei Sassoli e quello con via Marianna Nistri, per i quali, all’interno dello stesso arco temporale, l’area pedonale sarà limitata ai soli giovedì, sempre dalle 18,30 alle 24.

"Il nostro obiettivo è quello di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze dei commercianti e di coloro che frequentano il centro con le famiglie che vi risiedono - afferma l'assessore alla Mobilità Flora Leoni - Innanzitutto abbiamo ridotto temporalmente l'Apu temporanea, che l'anno scorso andava dal 1° luglio al 30 settembre. Inoltre come l'anno scorso residenti e domiciliati potranno sostare gratuitamente in tutti i parcheggi fuori dalle mura storiche".

Queste le strade dove i titolari di permesso di sosta per residenza o domicilio potranno parcheggiare gratis: piazzale Ebensee sud, piazzale del Romito, piazza Mercato Nuovo, via Matteotti, via Pomeria, piazzale Generale Castellano, piazzale della Ciminiera, piazzale alla Conca di Santa Trinita, piazza Macelli, via Cavour, via Curtatone, via Oberdan, via IV Novembre, via Franchi, piazzale Franchi, piazza Ciardi, via G. B. Mazzoni, via Protche e via Battisti nel tratto compreso tra via Strozzi e via Franchi. Non solo. Con l'Apu estiva sarà incentivata anche la mobilità intermodale e green: a cura del gestore del servizio di monopattini elettrici in condivisione, Bit Mobility, verranno proposte, nei giorni e negli orari di validità dell’Area Pedonale Urbana temporanea, tariffe agevolate, allo scopo di favorire il cambio auto-monopattino elettrico per e dal centro storico all’interno e in prossimità dei parcheggi di piazzale Ebensee (area nord e area sud), Serraglio, piazza Mercato Nuovo e piazzale di Porta Fiorentina.

Inoltre saranno rinnovate automaticamente per altri sei mesi le concessioni di suolo pubblico per l'installazione dei dehors di bar e ristoranti: il termine di validità slitta infatti dal 30 giugno al 31 dicembre 2023 in adeguamento al Decreto “ Milleproroghe” del dicembre 2022, che ha disposto la moratoria per l'adeguamento delle strutture mobili. Ma la novità principale è la piattaforma online sul sito web di Sori come unica modalità attraverso cui potranno essere presentate le domande di concessione del suolo per i dehors, appositamente predisposta dal Servizio Innovazione e Agenda Digitale del Comune di Prato. L'introduzione fa parte del pacchetto di modifiche al Regolamento per l’occupazione temporanea di suolo pubblico mediante strutture esterne per ristoro all’aperto che approderanno nella prossima seduta del consiglio comunale, frutto di un percorso di ascolto e confrontro tra l'assessorato alle Attività Produttive con le categorie economiche della città all'interno del progetto "Noi che il centro": "Anche questa misura è concepita nell'ottica della semplificazione, della digitalizzazione e dell'eliminazione di lungaggini burocratiche - spiega l'assessore alle Attività Produttive e Agenda Digitale Benedetta Squittieri - In questo modo gli esercizi che dovranno chiedere l'installazione di una struttura esterna già da adesso potranno fare tutto in modo semplice ed immediato, senza file agli sportelli. La stessa cosa vale per coloro che hanno già un dehors e dovranno rinnovare la richiesta di occupazione". Già dal dicembre scorso era in vigore l'“Abaco” di materiali, colori e arredi ammessi per il decoro urbano, ovvero le linea guida per bar e ristoranti.