Centro, Macrolotto e condomini Sorvegliati speciali per un anno

Tre punti caldi e un anno di tempo a disposizione. Sono questi gli elementi alla base del progetto "Che Prato! Più raccolta differenziata, più decoro". Alia insieme al Comune ha individuato tre macro aree sulle quali intervenire coinvolgendo direttamente i cittadini: si tratta del centro storico nei giorni della movida, la zona del Marcolotto zero, da sempre area non facile per la gestione del decoro, e 100 condomini considerati critici. L’obiettivo in queste tre macro aree è aumentare la raccolta differenziata e battere quindi il degrado. Il lavoro di squadra prevede una campagna di comunicazione e informazione della durata di un anno, immaginata per accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento dei residenti sui temi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare, diffondere buone pratiche, promuovere il rispetto delle regole di esposizione, conferimento e differenziazione dei rifiuti urbani.

"È un progetto che, partendo dall’ascolto, per circa un anno prevederà attività di informazione, ingaggio della cittadinanza, animazione, confronto su due obiettivi principali: il mantenimento del decoro e la raccolta differenziata. Il Comune di Prato è già arrivato a superare il 72% di raccolta differenziata, generando un flusso importante, negli anni, di materiali riciclabili che vengono avviati al recupero e trovano nuova vita – commenta Giuseppe Meduri, direttore relazioni esterne, di Alia Multiutility Toscana –. Un risultato importante, che deve essere un punto di partenza su cui costruire un impegno comune per ridurre ulteriormente i rifiuti non riciclabili e migliorare il decoro urbano, grazie alla partecipazione e all’impegno di tutti gli attori coinvolti".

Si parte dalle serate della movida durante le quali sono proposte una serie di attrazioni itineranti, utili a richiamare l’attenzione dei più giovani e a coinvolgerli direttamente nel fare gioco di squadra per mantenere pulizia e decoro. Il focus prevalente di tutta la comunicazione sarà rivolto a contenere l’abbandono di lattine, bicchieri e contenitori di plastica, o più in generale l’incuria e il degrado, anche con la distribuzione di alcuni gadget in regalo in cambio della consegna di almeno 5 contenitori di plastica.

L’altro fronte riguarda 100 condomini in varie zone della città: tra le principali criticità emerse durante gli incontri con parte degli amministratori ci sono il continuo turnover di abitanti, la barriera linguistica e la mancata iscrizione a Tari di parte dei residenti. In questi condomini verranno portate avanti, dopo l’estate, attività di comunicazione e informazione puntuale a domicilio, multilingue, anche con il supporto di mediatori linguistici.

Infine guardia alta sul Macrolotto zero: qui sono stati effettuati 2.519 controlli da gennaio a maggio, con 103 sanzioni elevate oltre al presidio stabile di un Ecofurgone tre giorni a settimana. "Alcune aree, però, sono ancora oggetto di abbandoni frequenti e persiste la cattiva abitudine di esporre i rifiuti senza rispettare l’orario previsto dai passaggi di raccolta, anche a causa dell’ampio turnover di residenti stranieri – aggiunge Meduri – In questa area proseguiranno quindi tutti i progetti in essere, come ZeroDegrado, Cerbero, Cerbero Plus e sarà potenziata la comunicazione, anche tramite l’utilizzo di canali social particolarmente apprezzati dalla comunità orientale". Il bilancio sarà tra un anno esatto.

Silvia Bini