"Centro di Prato, niente bottiglie di vetro: ordinanza sindacale"

Per tutte le serate degli appuntamenti in programma in piazza Duomo, fino al 5 settembre, e in piazza del Mercato Nuovo, dal 6 al 17 settembre, è in vigore l’ordinanza sindacale che per motivi di sicurezza e di tutela dell’ incolumità pubblica vieta agli stand che svolgono attività di somministrazione nell’area interessata e agli esercizi di somministrazione che si affacciano sulle piazze la somministrazione e la vendita di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro, alluminio o comunque in materiale contundente con prescrizione di vendita di bottiglie di plastica prive di tappo.

Il divieto riguarda inoltre la somministrazione la vendita di superalcolici e l’introduzione nell’area degli eventi di bombolette spray al peperoncino o contenitori di alluminio e acciaio.