"Centristi decisivi al ballottaggio. Troppe forze succubi del populismo"

I centristi giocano da protagonista la corsa alle amministrative. La senatrice, Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva ieri a Montemurlo.

Tornata elettorale per Prato e Montemurlo qual è il ruolo dei centristi?

"È il ruolo che ci diamo ovunque: portare i valori del riformismo, del Centro nell’azione di qualsiasi governo. A noi interessa affrontare le questioni in maniera non ideologica e migliorare la vita dei cittadini. A Montemurlo ci presentiamo in una lista centrista con il nostro simbolo, quello di Azione e del Partito Socialista, con l’appoggio di Più Europa, e siamo a sostegno del sindaco uscente Simone Calamai, in una coalizione insieme al Pd, perché siamo convinti della buona amministrazione di questi cinque anni. A Prato, con la nostra lista ’Prato Merita’ e il candidato Mario Daneri, insieme ad Azione, Partito Socialista e Libdem siamo alternativi a destra e Pd alleato con 5 stelle".

Italia Viva quindi a Prato non appoggia la candidata sindaco del centrosinistra.

"No, a Prato, insieme ad Azione, Partito Socialista e Libdem, abbiamo creato una lista, Prato Merita, e abbiamo presentato una nostra candidatura in antitesi sia alla destra che alla sinistra, con un Pd così schiacciato sui Cinque stelle tanto da averli inclusi nella coalizione. Saremo centrali sia nel dibattito sui temi della città che poi, nei numeri, al ballottaggio".

Qual è la strategia?

"Più che di strategia mi piacerebbe parlare di visione. Chiunque può scegliere se votarci o meno, ma nessuno potrà negarci che per noi quello che vale a Montemurlo vale a Roma come a Bruxelles. Siamo impegnati da sempre nel campo delle riforme e dei valori del riformismo che ci piacerebbe ispirassero anche altre forze ormai succubi di populismo e giustizialismo. Ma soprattutto contano i cittadini e senza approccio ideologico scegliamo sulla base della valutazione sul buon governo e della qualità degli amministratori".

Il dialogo con il Pd è aperto? Italia viva può fare la differenza in caso di ballottaggio?

"No. Siamo una forza di centro e difendiamo i valori nei quali crediamo anche quando parliamo di voto amministrativo".

Silvia Bini