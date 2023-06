Centri estivi medicei a prezzi calmierati

Centri estivi a misura di famiglia. L’estate 2023 è co-progettata dal Comune insieme alle associazioni, per accogliere i ragazzi dai 3 ai 14 anni, assicurando rette accessibili e tanta qualità. L’impegno del Comune è stato su più fronti: la concessione di spazi gratuiti, la mensa e il trasporto a tariffe calmierate.

Non solo, ogni camp potrà usare il pulmino del Comune gratuitamente per effettuare un’uscita didattica. "E’ una manovra, questa – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Cristina Monni - per la quale verranno impiegati 30.000 euro, trovati senza tagli ai servizi. Nessun incentivo è arrivato, ad oggi, da Governo e Regione, anche se le assegnazioni statali promesse porteranno, a settembre, un contributo su base Isee alle famiglie. Siamo orgogliosi di essere riusciti in questo intento". I 4 camp co-progettati sono: "Dire Fare Giocare", dal 3 luglio al 4 agosto, nella scuola Bonacossi di Seano, gestito dalla Coop. Sociale Alambicchi; "Gommone 3.0", dai 6 ai 14 anni, dell’associazione Progetto Suellen nella scuola Quinto Martini di Seano, dal 26 giugno al 4 agosto; "Giochi e territorio", dai 6 ai 14 anni, gestito dal Circolo Arci Rinascita nella scuola elementare di Comeana; e "Ti prenderò per mano" dai 3 ai 6 anni, nella scuola Ida Baccini di Santa Cristina, con l’associazione Saperi che gestisce anche l’altro camp, organizzato per i più grandicelli (6-14) in spazi non comunali, ossia nei locali della Misericordia di Carmignano. Poi ci sono "Avventure in Natura" in Cava a Bacchereto, (5-11 anni, gestito dall’Arci 11 Giugno) dal 3 al 28 luglio e infine, l’ultima offerta, anche questa patrocinata, della Polisportiva Colline Medicee nell’impianto di Bocca di Stella: "Sportivamente" (5-14 anni). Tutte le info su www.comune.carmignano.po.it.