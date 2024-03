Centrato dal carrello. Sessantenne muore sulla Perfetti-Ricasoli

Francesco Schifitto, 62 anni, residente in città, è la vittima del terribile incidente accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì sulla Mezzana Perfetti Ricasoli, all’intersezione con via Parri, a Sesto Fiorentino. A provocare il sinistro mortale, ma si stanno ancora facendo accertamenti, è stato il distacco di un carrello di rimorchio a due assi da un autocarro che procedeva nella corsia opposta. Stando alla ricostruzione operata dalla polizia municipale di Sesto, accorsa subito sul luogo dell’incidente per i rilievi, il camion di un giostraio stava viaggiando in direzione Firenze trascinando due carrelli quando uno dei due si è staccato, finendo rovinosamente sull’utilitaria guidata da Schifitto che proveniva in direzione opposta.

L’impatto è stato tremendo e il 62enne è rimasto incastrato nelle lamiere: per estrarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, che hanno operato a lungo prima di poter consegnare l’uomo al personale sanitario inviato dal 118. La squadra della Misericordia di Sesto Fiorentino ha tentato ogni possibile manovra di rianimazione ma le condizioni di Schifitto erano troppo gravi per poterlo salvare.

Ora le indagini della polizia municipale di Sesto, coordinate dalla procura della Repubblica di Firenze, dovranno chiarire perché il carrello si sia staccato improvvisamente e appurare le responsabilità del sinistro: il conducente dell’autocarro è indagato intanto per omicidio stradale.

Anche ieri sono proseguiti i rilievi dei vigili sestesi per avere un quadro più definito della situazione: lunedì la strada era rimasta chiusa al traffico per diverse ore con ripercussioni evidenti sulla viabilità circostante. Schifitto non è purtroppo, la prima vittima di incidenti avvenuti nel tratto sestese della Mezzana Perfetti Ricasoli, che l’anno scorso ha visto addirittura 28 incidenti, diversi dei quali con feriti. La strada, che permette di collegare Prato con Sesto in maniera diretta e più veloce, è ad altissimo volume di traffico con auto che, spesso, sfrecciano ad alta velocità.

Sandra Nistri