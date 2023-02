Cento candeline per nonna Annita

Annita Bertini ha raggiunto un bellissimo traguardo, circondata dall’affetto di tutti i suoi familiari e ha festeggiato insieme a loro i suoi splendidi cento anni. "Siamo fieri di aver partecipato a questo giorno così importante. Ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto, grazie mamma!", scrivono i figli insieme ai nipoti, alle nuore e al genero. La celebrazione del compleanno ha avuto come ospite e visita gradita il vicesindaco di Prato, Simone Faggi, che ha consegnato alla centenaria pratese la pergamena e l’antico "Gigliato d’argento" con gli auguri e le felicitazioni dell’amministrazione comunale e di tutta la città. Non sono mancate le fotografie di rito della festeggiata con i parenti e il vicesindaco Faggi di fronte ad una splendida torta di compleanno, fiori e palloncini colorati. Auguri ad Annita!