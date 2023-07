Centauro morto nello scontro Il rombo dei motori per l’addio

Il rombo dei motori ha salutato l’arrivo e la partenza dalla chiesa di San Pietro a Seano di Andrea Vitiello. Ieri, c’erano tutti gli amici motociclisti di Andrea Vitiello, scomparso sabato a 50 anni, in seguito a uno scontro frontale avvenuto con un motociclista sulla strada 65 del Passo della Futa. Anche l’altro centauro Michele Fedeli, 49 anni, di Montaione è morto sul colpo. La messa è stata celebrata da don Sergio Cristo, parroco di Poggio a Caiano. La chiesa si è riempita velocemente di gente così come la piazza antistante. Vitiello era originario di Campi Bisenzio, poi dopo il matrimonio con Antonella il trasferimento a Seano e la nascita di Simone 19 anni e Gaia, 8 anni. L’uomo lascia anche la sorella Francesca, la mamma e tanti cugini. Don Sergio durante la messa ha avuto parole di conforto e di incoraggiamento per la famiglia: "Gaia è stata in questi giorni una bambina esemplare: ha portato tutto il suo dolore nel cuore, come la Madonna. Le domande ricorrenti: perché Andrea non c’è più? Non aveva mai fatto male a nessuno. Perché Dio ci ha abbandonato? E’ giusto porre queste domande al Signore perché il Signore ha cura di ognuno di noi. Andrea in realtà vive ancora e proteggerà in un modo nuovo la sua famiglia, adesso sorride perché ha visto la pienezza della vita. La vita è un dono e non possiamo darle più giorni di quanto è stato deciso. Preghiamo anche per Michele, l’altro motociclista deceduto". Gli amici e la cognata hanno letto alcuni pensieri raccontando un Andrea più "privato" quello che da bambino faceva gli scherzi, quello che coltivava la passione per le moto e che ha superato tante avversità. C’erano i vecchi amici del pub Aran Island di Campi. Don Sergio ha invitato alla prudenza: "La motocicletta è la vostra passione ma ci vuole prudenza".

M. Serena Quercioli