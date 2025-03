Centauro, la conferenza sugli Etruschi

Ci sarà un’interessante conferenza di Giuseppe Centauro (nella foto) domani pomeriggio alle 17.30 in Biblioteca Roncioniana, in collaborazione con il Gruppo Bibliofili Pratesi Aldo Petri e l’associazione Caffè Scienza. L’architetto e già docente universitario terrà una conversazione sulla fondazione e sull’urbanistica etrusca di Roma da porre in relazione con la struttura urbanistico-archeologica di Gonfienti e della nostra Piana. Gli Etruschi sono stati i veri innovatori dell’urbanistica. "Questa affermazione – spiega Centauro – è il frutto di recenti studi che hanno messo in luce quando e quali siano state le origini e la crescita della città ai tempi dell’Antica Roma, erroneamente ricercate nella cultura greca post arcaica e classica. In realtà hanno avuto un’altra genesi da rintracciare nella cultura etrusca già dominante agli inizi del primo millennio, ben tangibile nella fondazione romulea e nella Forma Urbs Romae di re Servio Tullio (l’etrusco Macstarna) e come esplicitato in altri coevi insediamenti fondati con logiche dedicatorie alle divinità celesti". Fra gli esempi citati da Centauro, per quanto riguarda l’Etruria Settentrionale, c’è naturalmente Camars - Clusium (Gonfienti), e ci sono Kainua-Misa (Marzabotto), Vipsul (Fiesole) e Aharna (Firenze). L’ingresso all’incontro è libero.