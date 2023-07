"Censura da parte della giunta a Poggio a Caiano: opposizione scrive al prefetto"

Azioni di ostruzionismo e censura messe in atto dalla maggioranza di Poggio a Caiano verso la minoranza. Il capogruppo di "Poggio Insieme!" Francesco Puggelli ha scritto al prefetto Adriana Cogode per chiedere un intervento. Sei le criticità illustrate nel documento inviato al prefetto: "La prima - spiega Puggelli - è la censura degli atti presentati dalla minoranza al consiglio. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la non iscrizione all’ordine del giorno di ben due nostre mozioni. Vi sono poi la mancata istituzione della conferenza dei capigruppo e gli orari di convocazione delle sedute tali da ostacolare la presenza di chi fra i consiglieri lavora". Sull’istituzione del presidente del consiglio comunale Puggelli tira il freno perché l’iter non è breve: "Le regole del gioco si stabiliscono insieme. Invece, senza che ci sia una vera urgenza la maggioranza con un atto di prepotenza pretende di forzare i tempi per il lavoro in commissione e nel consiglio". Infine, la mancanza delle stanze per i gruppi: "Ci è stato chiesto, come se fossimo estranei, di prenotare di volta in volta la stanza a noi assegnata". Il sindaco Riccardo Palandri respinge al mittente le accuse: "Il consigliere Puggelli usa termini forti, parla di ostruzionismo che non esiste in questa giunta e utilizza anche la parola censura che non fa parte del mio vocabolario. Non è vero che i consiglieri di minoranza non hanno spazi: hanno una stanza nel palazzo comunale. Contesta gli orari di convocazione delle sedute consiliari ma se aveva dei problemi poteva contattarmi o contattare la segreteria del Comune e farlo presente e avremmo potuto spostare l’orario".