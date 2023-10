Cena sociale per sensibilizzare sulla prevenzione

In occasione della campagna nazionale Nastro rosa per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione al seno per tutto il mese di ottobre, la sezione pratese della Lega italiana per lotta ai tumori presieduta da Roberto Benelli (nella foto) propone una cena sociale giovedì 12 alle 20 alla Casa del popolo in via del Bisenzio 5, a San Martino. Musica e karaoke. Contributo per la cena 25 euro. Prenotazioni. Manuela, 348-8981195; Lilt Prato 0574-572798.