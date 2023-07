Cena amarcord: gli ex dipendenti della Papalini si ritrovano

Ritrovarsi a cena 20 anni dopo la chiusura dell’azienda. Trentasei ex dipendenti della Papalini di Prato si sono rivisti ad una cena al circolo Gelli di San Giusto perché il legame fra loro non si è mai spezzato in tutti questi anni, tanto che alcuni lavorano tuttora insieme in altre ditte. La Papalini, come molti ricorderanno, è stata un’azienda importante di Prato, fondata negli anni Sessanta dall’elettrauto di piazza delle Carceri e fece da "apripista" ad un settore che poi ha avuto una grande espansione: quello dei carrelli elevatori. La ditta nacque in via Vannucchi per commercializzare, noleggiare e riparare i carrelli elevatori che rappresentavano la novità nel settore della movimentazione merci. Nel 2003 l’azienda contava 108 dipendenti, con età media di 3035 anni e 30 furgoni che giravano l’Italia per fornire assistenza tecnica. A Genova c’era una succursale con 20 dipendenti e nel parco clienti erano entrate importanti società di traghetti e l’Enel. La Papalini però non riuscì a rimanere attiva sul mercato: prima il fallimento, l’esercizio provvisorio e ben sette cambi di proprietà. Non è stata l’unica del distretto pratese ad avere questo destino ma forse fra le poche i cui ex dipendenti hanno mantenuto attaccamento per quel marchio, tanto da conservare le prime divise e l’amicizia fra ex colleghi. Con l’avvento di WhatsApp è nato il gruppo "Gli orfani della Papalini".

Le ultime cene erano state organizzate nel 2019 e l’anno scorso con l’obiettivo di ritrovarsi per il ventennale. Promotore del gruppo e delle cene è Roland Agalliu: "Io sono entrato dopo il fallimento quindi non ho vissuto il periodo più importante ma trovai un ambiente accogliente, in cui l’azienda è sempre stata al primo posto per gli operai. Conserviamo le divise, le fotografie dell’esterno della ditta. Purtroppo all’epoca usava meno farsi le fotografie e quindi non abbiamo quelle storiche. Sono contento che gli ex colleghi siano venuti anche dalla Liguria e da tante città della Toscana". Dopo sei cambi di proprietà, l’ultima è la Omg di Gonzaga (Mantova), con sede a Oste che lavora in tutta la Toscana, sempre nel ramo dei carrelli elevatori e macchine ad alta tecnologia per facilitare la movimentazione merci e soprattutto la sicurezza dei lavoratori.

M. Serena Quercioli