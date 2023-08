Incendio a Poggio a Caiano, cemento-amianto sui tetti dei capannoni devastati

Prato, 1° agosto 2023 – C’era cemento amianto nella copertura dei capannoni attaccati da un incendio domenica notte. La presenza è stata accertata da Arpat che in una nota ha reso noto l’esito dei campionamenti del materiale consegnato dai vigili del fuoco.

«Destano preoccupazioni – si legge proprio nella nota – le coperture dei capannoni, crollate per l’incendio. Dalle prime risultanze analitiche è emersa la presenza di cemento amianto che impone la presentazione di un piano di raccolta e smaltimento dei materiali e dei rifiuti da questi contaminati. L’Agenzia ha provveduto a valutare la direzione dei venti al momento dell’incendio, scoppiato intorno alla mezzanotte. Nel periodo notturno, momento di massima attività dell’incendio, il pennacchio saliva in quota ed i venti si mostravano molto deboli con direzione nord est. In considerazione, quindi, della situazione meteorologica, della posizione del punto di incendio rispetto alle abitazioni e della durata dell’evento, relativamente breve grazie all’intervento tempestivo ed attivo dei vigili del fuoco, si escludono reali impatti oltre l’area immediatamente intorno all’evento». La relazione è stata già comunicata alla Asl.