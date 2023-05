Cellulare alla guida, tolleranza zero Scatta una multa ogni due giorni

Resta l’uso del cellulare l’infrazione più frequente tra i condicenti. "I servizi svolti a piedi dai nostri agenti ci consentono di fare un presidio del territorio con una presenza capillare in ogni frazione - spiega la comandante della polizia municipale di Montemurlo, Enrica Cappelli –. Un’attività di controllo che ci permette di stare vicino ai cittadini, confrontarsi con loro, raccogliere le loro segnalazioni, raggiungendo ottimi risultati anche in termini di risposta ai problemi e alle questioni sollevate dai cittadini stessi". Oltre alle pattuglie a piedi dalla polizia municipale è stata portata avanti una intensa attività in borghese. La polizia municipale ha svolto numerosi servizi in borghese per contrastare comportamenti non corretti che, in vario modo, danneggiano la collettività: distrazione alla guida, come l’uso del cellulare senza auricolare che resta l’infrazione più commessa con 144 sanzioni elevate in un anno, quasi una ogni due giorni. Comportamenti che mettono a repentaglio la sicurezza personale, come il mancato uso delle cinture: durante i 27 controlli in borghese sono state 49 sanzioni contestate o l’uso scorretto dei monopattini o biciclette. In totale sono satte svolti 27 controlli di cui due effettuati in collaborazione con la polizia municipale di Prato nel tratto via Berlinguer con una sanzione sul territorio di Montemurlo.

Nell’ambito del contrasto ai comportamenti incivili sono stati effettuati 3469 controlli per verificare la corretta occupazione degli spazi di sosta per invalidi: in questo caso i cittadini si sono dimostrati responsabili: di 3500 controlli sono state elevate 52 sanzioni per l’occupazione abusiva degli stalli di sosta riservati ai portatori di handica. Sono 263 i controlli delle aree verdi con due sanzioni amministrative per la contravvenzione all’obbligo di raccolta delle deiezioni canine. Sono stati invece 29 gli accertamenti sulla corretta gestione e il benessere degli animali con la contestazione di 9 verbali per cani lasciati liberi senza la dovuta custodia.

"Un anno segnato da un’intensa attività di controllo del territorio, sotto il segno dell’equità tributaria e della prossimità ai cittadini. Obiettivo prioritario dell’amministrazione è la lotta ai comportamenti incivili per una Montemurlo sempre più sicura, attenta ai bisogni e ai diritti delle persone e rispettosa dei beni pubblici", spiegano dal Comune.

Silvia Bini