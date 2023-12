Celebrazioni e tradizione. Messe, ostensione e "sasso"

Le chiese di Prato sono pronte a celebrare la notte di Natale. Per il vescovo Nerbini il giorno della Natività si apre con la celebrazione della messa nel carcere della Dogaia. Domenica 24 dicembre In tutte le chiese di Prato si celebra la messa nella notte di Natale, in cattedrale si comincia alle 22. Lunedì 25 dicembre, il pomeriggio di Natale è con l’ostensione del Sacro Cingolo e l’esposizione della reliquia di Santo Stefano. Martedì 26 dicembre festa patronale: il pontificale teletrasmesso su Tv Prato comincerà alle 10. In questo giorno vengono proclamati i vincitori del Premio Santo Stefano, il riconoscimento che la città consegna alle aziende virtuose del distretto.

Ecco tutte le celebrazioni in cattedrale: il 24 dicembre alle 18 messa della vigilia; alle 22 messa della Natività presieduta dal vescovo Nerbini. Lunedì 25 dicembre alle 8,30, il vescovo sarà al carcere della Dogaia per celebrare la messa di Natale. In cattedrale messe alle ore 9 - 10,30 - 12 - 18; alle 10,30 solenne pontificale celebrato dal vescovo; alle 16 con le musiche d’organo, esegue il maestro Marco Pratesi. Alle 17 Nerbini guiderà il canto dei Vespri e al termine officerà l’ostensione del Sacro Cingolo. A seguire l’esposizione del "sasso" di Santo Stefano. In processione sarà portato, dalla Cappella del Sacro Cingolo all’altare maggiore, il reliquiario contenente il sasso che la tradizione vuole sia stato uno di quelli con cui fu lapidato il Santo patrono.

Martedì 26 dicembre alle 10 in cattedrale solenne pontificale presieduto dal vescovo e concelebrato dai sacerdoti diocesani. Presta servizio la Cappella musicale della cattedrale. Al termine della messa il vescovo annuncerà i nomi delle aziende vincitrici della quattordicesima edizione del premio Santo Stefano. Nel pomeriggio, alle 16, musiche d’organo e alle 17 recita dei vespri solenni e reposizione della reliquia di Santo Stefano.

Giovedì 28 dicembre alle 21,15, in cattedrale il concerto natalizio, detto "Il Musicone", a cura della Cappella Musicale e della Corale San Francesco con l’Orchestra d’Archi Pratese; dirige il Maestro Paolo Fissi. L’ingresso è aperto a tutti. In duomo, durante tutte le celebrazioni, sono a disposizione sacerdoti per il sacramento della riconciliazione.