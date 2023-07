Celebrato il centenario di Silvestro Bardazzi, gli architetti pratesi raccontano la cultura della città

Gli architetti pratesi hanno messo a punto un affascinante e articolato racconto espositivo, con una sezione speciale dedicata a Silvestro Bardazzi (foto), architetto e docente universitario, protagonista della cultura della città, di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita. Bardazzi, nato a Prato il 30 aprile 1923, nel 1973 è divenuto ordinario di urbanistica all’Università di Firenze. Dal 1968 al 1974 è stato presidente dell’Ordine degli architetti della Toscana. Dal 1974 al 1976 è preside della facoltà. La sezione della mostra che gli è dedicata presenta, con scritti e immagini, le sue attività nella progettazione e nel restauro; la chiesa della Sacra Famiglia che costituisce uno dei suoi progetti più rilevanti; alcuni piani urbanistici ai quali ha contribuito, l’attività universitaria e nell’Ordine.

"Filo conduttore di tutte le manifestazioni promosse per il centenario, oltre 500 in tutta Italia, è la valorizzazione della funzione civile dell’architettura e di una professione, quella di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, essenziale nel fornire risposte ai bisogni delle comunità - sottolinea la presidente dell’Ordine degli architetti, Lulghennet Teklè -. Come professionisti non siamo solo interpreti dei cambiamenti della società, ma anche e soprattutto portatori di valori etici, sociali ed ambientali in un dialogo e scambio con la comunità".

"Faccio volentieri gli auguri agli architetti a nome del Palazzo delle Professioni. L’opportunità del centenario è davvero preziosa per raccontare l’evoluzione di una professione che ha un ruolo di primo piano nella vita di una comunità di cui, proprio per le sue specifiche competenze, accompagna lo sviluppo", mette in evidenza il presidente del Palazzo delle professioni, Marco Dominici.