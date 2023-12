"Celebrando Don Lorenzo Milani: "Un'altra idea di scuola, tra Rodari e Barbiana"

A Montemurlo continuano le celebrazioni dei cento anni dalla nascita di Don Lorenzo Milani. Stasera alle 21 al teatro della Sala Banti, in piazza della Libertà, con l’evento rivolto a tutti "Un’altra idea di scuola, tra Rodari e Barbiana". Lo spettacolo fa parte di un progetto del Comune di Montemurlo in collaborazione con la Fondazione Cdse per la valorizzazione della figura di Don Milani nel centenario della sua nascita avvenuta nel 1923 a Firenze, dove morì nel 1967. Insieme alla presentazione del 23 novembre "La scuola più bella che c’è. Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi" di Francesco Niccolini, Luigi d’Elisa e Sandra Gesualdi, il Comune ha promosso lo spettacolo scritto da Altroteatro e Fondazione Cdse per il centenario donmilaniano.