Cede una grata a bordo vasca. Si ferisce nuotatrice dell’Azzurra

Stava camminando a piedi nudi a bordo vasca, quando la grata ha ceduto e si è ferita ad un piede. Questa la disavventura occorsa un paio di giorni fa ad una ragazza di 15 anni, nuotatrice dell’Azzurra, mentre stava allenandosi alla piscina Colzi – Martini di via Roma. Un episodio avvenuto in allenamento, al termine del quale la ragazza ha effettuato un accesso in pronto soccorso: i sanitari le hanno diagnosticato una contusione. Potrebbe già recuperare in vista dei campionati regionali di nuoto, fissati per il fine settimana. L’accaduto promette però di riportare l’attenzione sullo stato dell’impianto di via Roma, che a fine stagione chiuderà per un intervento di restyiling della durata di almeno otto mesi. Le tempistiche dell’operazione erano state oggetto di uno scontro a distanza fra il vice-sindaco Simone Faggi e i dirigenti dell’Azzurra, con questi ultimi che hanno fatto presente come una chiusura prolungata di via Roma rischi di infliggere un duro colpo al movimento sportivo pratese. In questo frangente però, sono gli stessi esponenti della società a vestire i panni del pompiere, scongiurando il rischio di eventuali strumentalizzazioni in quanto l’accaduto non sarebbe legato direttamente alle condizioni in cui versa la piscina. "La cosa importante è che la nostra tesserata stia bene – ha commentato il presidente Alessandro Bartolozzi – l’impianto di via Roma è quel che è, ma in questo caso si tratta di un incidente che sarebbe potuto capitare in qualunque altra piscina".