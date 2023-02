Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza di un tratto del muro che si trova in via Lunga lungo l’argine del torrente Bagnolo. Qualche giorno fa la polizia municipale di Montemurlo, nel corso di un servizio in zona, si era accorta di un cedimento che interessava una porzione di muro che sorregge la scarpata a confine con il torrente. Il Comune ha provveduto a fare la segnalazione e il tratto di strada è stato messo in sicurezza tramite il transennamento di una porzione di carreggiata. Ieri è partito il vero e proprio intervento di ripristino curato dal genio civile di Prato, che ha provveduto a realizzare un primo contenimento del terreno, mentre nei prossimi giorni partiranno i lavori di realizzazione del nuovo muro.

"L’attenzione verso la sicurezza è massima - dice il sindaco Simone Calamai - Il ripristino del muro serve per garantire il contenumento del torrente".