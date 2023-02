Cecchi e Scopelliti coordinatori Italia Viva adesso volta pagina

Dopo i dissidi interni provocati dalla nomina ad assessore di Giacomo Sbolgi, con una parte del partito nettamente contraria all’ingresso nella giunta Biffoni, Italia Viva volta pagina con l’elezione dei nuovi coordinatori provinciali. L’assemblea degli iscritti di giovedì sera ha scelto due nomi. Il primo è quello di Giancarlo Cecchi, libero professionista, già consigliere comunale per la Dc nel 1990 e direttore generale della Provincia dal 2010 al 2012, durante la presidenza di Lamberto Gestri. Il secondo è quello di Veronica Versace Scopelliti, imprenditrice del terzo settore e dirigente scolastica, dal 2012 al 2019 presidente per l’imprenditoria femminile della Confesercenti Prato e Toscana, nonché componente della commissione pari opportunità del Comune e della Regione. "Italia Viva continua il lavoro di costruzione programmatica da proporre alla città per le prossime elezioni amministrative – dice una nota del partito –, dopo aver avviato il percorso per la costruzione del terzo polo con l’obiettivo di arrivare alla costruzione di un partito unico dei liberaldemocratici e riformisti aperto a tutte le forze che si riconoscano nei valori della costituzione e della Repubblica. Il futuro partito unico tra noi e gli amici di Azione nascerà non sull’ideologia ma su un tema e un problema reale. Ridare dignità alla politica attraverso la coerenza dei programmi e del servizio verso i cittadini".

Riqualificazione della città, rilancio dell’economia e investimenti sull’ambiente e sulla formazione, grande attenzione al sociale: sono questi i temi prioritari per Italia Viva Prato. "Intendiamo proporre idee concrete e realizzabili – aggiungono i renziani –, dai servizi di quartiere al potenziamento dell’offerta formativa, dalle infrastrutture alla ricucitura tra periferie e centro. Rappresentiamo la grande novità del panorama politico locale; la politica deve avvicinarsi il più possibile alla verità prendendo le distanze da ogni populismo. Buon governo contro populismo, che tradotto significa poca ideologia e molti fatti, concretezza".

La nota del partito si chiude con un messaggio molto chiaro: "Ognuno di noi porterà le proprie competenze e il suo vissuto per migliorare il nostro territorio evitando di fare promesse che non si è in grado di mantenere. Efficacia e concretezza sono le parole guida. Riteniamo che lo spirito civico che anima queste comunità sia in grado di portare una ventata di nuove e buone idee, che superino vecchi tabù e inutili retaggi culturali".