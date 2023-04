C’è "Una cosetta così" domani a Il Garibaldi Lo show di Ghemon

Domani sul palco de Il Garibaldi alle 21.15 ci sarà Ghemon, con "Una cosetta così": non è un concerto, non è un monologo teatrale e neanche uno spettacolo comico, ma in parte, un po’ di tutto questo. Uno spazio di libertà creativa in divenire dove sciogliere finalmente le briglie, per dare allo spettatore qualcosa di diverso da quello che già conosce attraverso la musica dell’artista. Ghemon, pseudonimo di Giovanni Luca Picariello (nella foto) è un rapper e cantautore italiano classe 1982, noto al grande pubblico anche per le sue partecipazioni al festival di Sanremo. Quello che porterà anche a Prato è uno show fatto di condivisione di storie personali da guardare attraverso la lente dell’ironia, canzoni inedite, cover inaspettate e momenti di riflessione più profonda. Insomma, una cosetta così. Lo spettacolo, scritto anche con l’aiuto di Carmine Del Grosso, vedrà sul palco Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra. Ghemon, partito dal mondo hip hop, del quale è diventato uno dei più apprezzati artisti, negli anni ha poi reso il suo stile unico, mescolando soul, rap e musica italiana. Biglietto online sul sito de Il Garibaldi 17,25 euro, in cassa 20.