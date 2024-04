C’è un canto per tutti. Il libro di Elisabetta Ciani tradotto anche in cinese

Un libro sul canto dal titolo "Routine giornaliera di tecnica vocale" in versione italiano-inglese e italiano – cinese. Viene presentato al Circolo Arci Rossi di Vaiano venerdì alle 21,15 con Elisabetta Ciani, che ne è l’autrice insieme a Chiara Cirri, insieme al gruppo vocale Corte dei Bardi e Slyun Shen. Elisabetta Ciani, valente soprano e docente (è la madre del giovane basso già in carriera, Adriano Gramigni) ha scritto questo libro con l’obiettivo di dare indicazioni su come si preparino le voci per il canto lirico, non solo per il professionismo, ma per chi voglia conoscere gli aspetti fondamentali del canto e che vi si avvicinano per la prima volta. Nel volume ci sono esempi di vocalizzi che hanno le loro radici nella tecnica italiana (valido progetto tanto più che il canto lirico italiano è stato riconosciuto come patrimonio universale dell’Unesco). La serata dal titolo "Il canto per tutti" è a ingresso libero e sarà anche l’occasione per l’autrice (con Chiara Cirri che cura la parte tecnica) di proporre al pubblico l’opportunità di esibirsi in vocalizzi insieme al gruppo vocale, e non mancheranno esempi su come si prepara un brano. Il libro è reperibile tramite internet.

G.G.