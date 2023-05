C’è Subsonica Al Met le idee degli studenti

Domani dalle 18 al Metastasio andrà in scena "Supersonica", il risultato finale di un laboratorio che la compagnia Metropopolare ha condotto con studenti del Buzzi, del liceo LiviBrunelleschi, del liceo Cicognini e del Dagomari, che sul palco potranno dare parola e risonanza ai loro pensieri, sogni, paure e desideri . Il pubblico, richiamato dalla musica che si sprigionerà dal foyer, si ritroverà dentro il teatro della città trasformato per qualche ora dalla presenza dei ragazzi. Oltre infatti a partecipare al dj-set curato dagli stessi studenti, gli spettatori sono invitati a salire sul palco per scoprire cosa accade dentro la stanza di un adolescente del XXI secolo. Un modo per essere attraversati dalle loro poesie, gesti e canzoni che in questi mesi di incontri e ascolti sono germogliati grazie al progetto imPatti creAttivi, una delle esperienze del progetto Prato Comunità Educante, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio. È questa infatti una tappa del progetto School of Met 20222023, uno spazio di confronto che da tre anni intercetta il Teatro e che da novembre 2022 a febbraio 2023 ha fatto incontrare una trentina di ragazzi con giornalisti, curatori, scrittori, architetti, reporter, filosofi, artisti per parlare dei temi scelti da giovani cittadini tra i 15 e i 20 anni, come immigrazione e integrazione, arte e attivismo, salute mentale, guerra in Ucraina e gli scenari politici in Afghanistan e Iran, diritti delle marginalità e le forme delle città. L’ingresso è aperto a tutti.

La regia e la drammaturgia sono di Livia Gionfrida, assistente alla regia Giulia Aiazzi. Ecco i nomi dei partecipanti: Claudia Guevara Perez, Martina Arrighetti, Samuele Cervaroli, Gabriele Moschella, Alexander Caruso, Filippo Guarducci, Kang Monica Chen, Simona Toma Florentina, Omar El Haylany, Elisabetta Capra, Lucrezia Giulia Indelli, Niccolò Cipriani, Benedetta Daly, Thomas Bidoli, Martina Tempestini, Chiara Freschi, Martina Bonacchi, Diego Calonego, Lorenzo Gianassi, Ada Donatini, Elia Ricotti, Matilde Rotellini, Costanza Bigagli, Dimitri Gagliardi, Matilde Mochi, Diego De Felice, Salvatore Guarino, Martina Bragagia, Marta Di Stefano, Ilaria Monopoli