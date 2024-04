C’è Pratografia . In mostra scatti de Il Bacchino

Domani alle 18 in saletta Campolmi (via Puccetti, ingresso Lazzerini) sarà inaugurata la mostra Pratografia: il Fotoclub Il Bacchino, in occasione del 50° anniversario dalla sua nascita, ha sviluppato un progetto per raccontare Prato attraverso cinque laboratori tematici. "Pratografia è una parola che fonde due dei concetti più cari al nostro Fotoclu, ovvero Prato e la Fotografia – spiega il presidente Massimo Querzolo –. E’ il momento fondante di un nuovo archivio di immagini sulla città e lancia una nuova attività fotografica, che proporrà laboratori ed indagini visuali sul territorio". La mostra è come un viaggio nel tempo per immagini. Dal marmo verde del nostro Duomo, al "trittico" Città Industria Natura, contraddistingue il tessuto urbano, alla movida che oggi raffigura una Prato multicolore. C’è poi l’ambito agricoltura urbana che suggerisce l’importanza di questi spazi rimasti a destinazione agricola, non solo per la produzione di alimenti, ma anche per il benessere ambientale a favore della comunità. La mostra sarà aperta fino al 21 aprile il giovedì e il venerdì dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Pratografia è anche il titolo della pubblicazione che racconta i 5 laboratori e celebra i 50 anni del Bacchino.

La mostra fa parte del programma della seconda edizione di Tipo Festival, che prevede oltre alle consuete visite guidate nelle fabbriche e le attività per bambini, anche tre spettacoli nei luoghi di produzione del distretto, per i quali le prevendite sono aperte. Ricordiamo date e protagonisti: la sera di venerdì 12 aprile il cantautore Ghemon si esibirà al Lanificio Bellucci con il monologo Una cosetta così; sabato 13 aprile nell’azienda Bacciottini di Montemurlo ci sarà Francesco Baccini, popolare cantautore genovese, che ripercorrerà oltre trent’anni di carriera con omaggi ai grandi della musica italiana a cui si è sempre ispirato (Luigi Tenco) e con cui ha collaborato (Fabrizio De André); infine, domenica 14 ci sarà Toscanacci, spettacolo con Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle (ideato da quest’ultimo): un tributo alla grande comicità toscana da Omega Filati a La Briglia (Vaiano). Info e biglietti su Ticketone.