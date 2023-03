C’è "Little Murmur" al Politeama La danza oltre i limiti delle parole

È tratto da una storia vera, quella di un bambino che vive la sfida quotidiana con lettere e parole, il nuovo spettacolo di teatro-danza che dà il via alla rassegna Politeama Spring Dance, domani pomeriggio alle 18. Little Murmur, nuova produzione in prima regionale della compagnia britannica Aakash Odedra, esplora le sfide dei disturbi specifici di apprendimento in maniera poetica e divertente, coniugando la danza con le nuove tecnologie: sarà uno spettacolo di grande impatto visivo che dà respiro internazionale alla nuova rassegna di quattro appuntamenti al Teatro Politeama nata dalla collaborazione con Florence Dance Festival. La compagnia di Aakash Odedra, coreografo inglese con un vissuto artistico tra la contemporanea e le danze tradizionali indiane, è impegnata in un tour internazionale che nella prima metà del 2023 toccherà dieci tappe fra Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord: in Italia, si fermerà prima a Torino e poi a Prato. Little Murmur ha debuttato a febbraio 2022 nelle scuole di Leicester, in Inghilterra.

In scena si mescolano vortici di vento, pezzi di carta e luci, a riprodurre uno spazio magico visivo e sonoro nel quale si muove la protagonista sul palco, la giovane danzatrice Kalli Vratti. Lo spettacolo ha anche un risvolto autobiografico: quasi dieci anni fa il coreografo Aakash Odedra ha iniziato a lavorare sulla traduzione in danza delle sue difficoltà di apprendimento, trovando nel movimento del corpo lo strumento di comunicazione più congeniale e inclusivo, superando i limiti delle parole scritte. Lo spettacolo è rivolto a bambini dai sette anni in su, ma ovviamente anche agli adulti. La rassegna Politeama Spring Dance tornerà sabato prossimo 25 marzo, in questo caso alle 21, con lo spettacolo Ask yourself, Who’s next? della compagnia toscana Kinesis Contemporary Dance Company, con la coreografia di Angelo Egarese.

Per Little Murmur il costo del biglietto è di venti euro, dieci euro per gli under 12 e gli allievi delle scuole di danza (posto unico in platea). Prevendite on line su Ticketone, nei punti vendita Boxoffice oppure direttamente alla biglietteria del teatro, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Informazioni: www.politeamapratese.it.