C’è la firma per la nuova palazzina Ospedale, il cantiere può partire

Il contratto definito per via telematica fra Asl Toscana centro e Nbi spa, l’azienda romana che si è aggiudicata la gara d’appalto europea per la costruzione della palazzina esterna all’ospedale Santo Stefano, è finalmente stato siglato ed è arrivato completo sulle scrivanie dell’ufficio tecnico dell’azienda.

Un atto ufficiale indispensabile che arriva dopo una serie di incontri e sopralluoghi che si sono susseguiti nei giorni scorsi fra i tecnici dell’Asl e i tecnici della Nbi spa. Il che significa che ormai ci siamo: il più è fatto, anche sotto il profilo burocratico, e si contano i giorni perché le prime ruspe possano mettersi in funzione nell’area a verde dove nascerà la palazzina con 112 posti letto, che andranno a potenziare la capacità di risposta alle molteplici esigenze di un bacino di utenza variegato ed ampio come quello della provincia pratese.

Nei giorni scorsi, si è svolto un sopralluogo tecnico nell’area ospedaliera di via suor Niccolina infermiera per individuare la collocazione delle baracche ad uso del cantiere e degli operai che vi lavoreranno, oltre che per stabilire dove installare, fra gli altri, uno strumento indispensabile per le opere quale una imponente gru. Macchina per la cui installazione sarà necessario rispettare certi criteri vista la presenza nello stesso perimetro di un eliporto per l’atterraggio dell’elisoccorso.

Una volta trascorso il lungo ponte del 25 aprile, quindi, ci sarà un ulteriore confronto tecnico, anche con la direzione dei lavori, per mettere nero su bianco un cronoprogramma con la tempistica delle varie fasi di intervento. Al vaglio anche la scelta di eventuali subappaltatori. Non è escluso che qualche realtà locale possa essere coinvolta in un intervento di così grosse dimensioni. Ricordiamo, infatti, che il costo totale dell’intervento per costruire la palazzina esterna ed ampliare il Santo Stefano è pari a 25,5 milioni di euro. Questa somma è coperta con 10 milioni concessi dal Cipe (governo Renzi ) e 9 milioni sono garantiti ex articolo 20 (edilizia sanitaria) grazie alla Regione Toscana. Il cantiere avrà una durata di due anni e mezzo.

"Esprimo la mia soddisfazione – commenta la consigliera regionale Ilaria Bugetti – perché rispetto ai tempi che parevano lunghissimi, questo è un mattone in più per partire ed avere già l’operatività. Il lavoro degli anni passati viene premiato: l’avere in mano un contratto significa essere giunti ad oggi con un progetto e con risorse da utilizzare, come quelle stanziate dal Governo e dalla Regione. Adesso incrociamo le dita perché tutto vada bene".

Sara Bessi